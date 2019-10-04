Неизвестные обчистили кассу магазина в Новом Девяткино

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось задержать злоумышленников.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Видеозапись с моментом налета опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».

Видео: «Девяткино LIVE | Мурино»

Уточняется, что все случилось в продуктовом магазине на Флотской улице в Новом Девяткино. Двое мужчин явились туда, чтобы забрать выручку из кассы – видно, что продавщица жутко напугалась, никто не пришел ей на помощь. Женщине пришлось лишь наблюдать за происходящим. Какую сумму налетчикам удалось вынести – не уточняется.

На записи заметно, что один из преступников даже не прикрывал в лицо, в отличие от своего напарника. Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают найти злоумышленников по горячим следам, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что полиция Петербурга задержала налетчиков на китайских туристов.