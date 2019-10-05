В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку курьеров

В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку курьеров
Сотрудники Ozon устроили забастовку. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В компании Ozon прокомментировали информацию о забастовке сотрудников склада петербургского интернет-магазина.

Руководство пообещало устранить все возможные неточности в расчетах с работниками по зарплате в течение нескольких рабочих дней.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня»,— сообщили в пресс-службе Ozon.

В субботу 5 октября стало известно, что в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon.

О происшествии рассказали очевидцы или, возможно, участники события в социальной сети «Вконтакте», в сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Как утверждает автор публикации, причина забастовки — ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ). Они не намерены продолжать трудиться, пока их требования не будут удовлетворены. Интернет-пользователи в комментариях выражают солидарность с бастующими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку.

Ozon забастовка курьеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появились подробности ДТП с на Коллонтай
В результате ДТП на Коллонтай пострадали три человека
Кудашов прокомментировал поражение СКА: «Не забиваешь ты – забивают тебе»
В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад
Хабиб поделился секретом успеха на Synergy Global Forum
В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку курьеров
В Александровском саду закрасили портрет Шварцнеггера
Пользователи Сети высмеяли украинскую «бронешлюпку»