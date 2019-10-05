В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку курьеров

В компании Ozon прокомментировали информацию о забастовке сотрудников склада петербургского интернет-магазина.

Руководство пообещало устранить все возможные неточности в расчетах с работниками по зарплате в течение нескольких рабочих дней.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня»,— сообщили в пресс-службе Ozon.

В субботу 5 октября стало известно, что в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon.

О происшествии рассказали очевидцы или, возможно, участники события в социальной сети «Вконтакте», в сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Как утверждает автор публикации, причина забастовки — ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ). Они не намерены продолжать трудиться, пока их требования не будут удовлетворены. Интернет-пользователи в комментариях выражают солидарность с бастующими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку.