Сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку

Клиенты интернет-магазина OZON.ru сегодня вряд ли получат свои заказы. На складе петербургского филиала одного из крупнейших реселлеров проходит забастовка сотрудников.

О происшествии рассказали очевидцы или, возможно, участники события в социальной сети «Вконтакте», в сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Как утверждает автор публикации, причина забастовки — ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации.

Работники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ). Они не намерены продолжать трудиться, пока их требования не будут удовлетворены. Интернет-пользователи в комментариях выражают солидарность с бастующими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о забастовке шлагбаумов в Пулково, из-за которой образовалась пробка.