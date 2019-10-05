Сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку

Сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку
Как отреагировало руководство компании, неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Клиенты интернет-магазина OZON.ru сегодня вряд ли получат свои заказы. На складе петербургского филиала одного из крупнейших реселлеров проходит забастовка сотрудников.

О происшествии рассказали очевидцы или, возможно, участники события в социальной сети «Вконтакте», в сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Как утверждает автор публикации, причина забастовки — ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации.

Работники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ). Они не намерены продолжать трудиться, пока их требования не будут удовлетворены. Интернет-пользователи в комментариях выражают солидарность с бастующими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о забастовке шлагбаумов в Пулково, из-за которой образовалась пробка.

Ozon забастовка новости санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сегодня в Выборге проходит Марафон скандинавской ходьбы
За 2019 год в Ленобласти капитально отремонтировали больше 800 домов
Венгрия массово отбирает паспорта, выданные жителям Закарпатья
Сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку
Виленский переулок затопило кипятком, пострадали припаркованные машины
У жителя Ленобласти обнаружили 80 кустов конопли
В Саратове уволили главврача за перевозку пациентов с коробками и овощами
Полиция задержала тосненских вымогателей