Забастовка шлагбаумов в Пулково привела к большой пробке

Из-за технического сбоя в петербургском аэропорту Пулково водители изрядно понервничали. В четверг днем, 19 сентября, на выезде перестали работать шлагбаумы, что создало большую пробку.

Молча стоять автомобили не стали, водители «массово» загудели, так как бесплатное время у многих подходило к концу. Однако заграждения все равно никак не хотели открываться.

К место прибыли работники и открыли шлагбаумы вручную. Как стало известно GazetaSPb, оплачивать дополнительные минуты автомобилистам не пришлось. Все застрявшие водители выехали с территории аэропорта бесплатно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в петербургский аэропорт приземлился один из крупнейших в мире самолетов.