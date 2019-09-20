Забастовка шлагбаумов в Пулково привела к большой пробке

Забастовка шлагбаумов в Пулково привела к большой пробке
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Из-за технического сбоя в петербургском аэропорту Пулково водители изрядно понервничали. В четверг днем, 19 сентября, на выезде перестали работать шлагбаумы, что создало большую пробку.

Молча стоять автомобили не стали, водители «массово» загудели, так как бесплатное время у многих подходило к концу. Однако заграждения все равно никак не хотели открываться.

К место прибыли работники и открыли шлагбаумы вручную. Как стало известно GazetaSPb, оплачивать дополнительные минуты автомобилистам не пришлось. Все застрявшие водители выехали с территории аэропорта бесплатно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в петербургский аэропорт приземлился один из крупнейших в мире самолетов.

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