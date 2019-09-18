В Пулково приземлился один из крупнейших в мире самолетов

На его борту могут находиться до 336 пассажиров. Борт впервые прилетел в Северную столицу.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы». В эту среду в петербургском аэропорту впервые сел самый высокотехнологичный самолет в мире китайской авиалинии. Затем лайнер отправился обратно в Чэнду. Следующий рейс состоится 20 сентября 2019 года.

Напоминаем, что Airbus A350 – вместительный самолет, на борту которого могут поместиться 28 пассажиров бизнес-класса и 303 – эконом класса. Всего на нем перемещаются до 336 человек. Китайский лайнер способен преодолевать огромные расстояния без пересадок.

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