В Пулково открылся магазин Duty Paid для пассажиров внутренних рейсов

В аэропорту Пулково 18 сентября начал работу магазин формата Duty Paid группы компаний RegStaer. Торговая зона оборудована в зале внутренних вылетов.

Магазин работает круглосуточно. Площадь его составила около 1000 кв. метров, сообщает ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

На полках представлены парфюмерия, косметика, сумки, чемоданы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары, а также игрушки, напитки, сладости и товары в дорогу. По предзаказу на сайте на продукцию действует скидка 10%.

Напомним, коммерческая зона аэропорта Пулково включает более 50 магазинов и 25 общепитов. Среди них рестораны быстрого самообслуживания, русской, итальянской и японской кухни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково 18 сентября приземлится один из крупнейших лайнеров в мире Airbus A350. Самолет принадлежит китайскому авиаперевозчику Sichuan Airlines. Прибытие лайнера ожидается в 17:30.