В Пулково прилетит один из крупнейших лайнеров в мире

В воздушной гавани Северной столицы ожидается приземление авиалайнера Airbus A350, который считается одним из крупнейших лайнеров в мире.

Торжественная церемония встречи Airbus A350 пройдет в Пулково 18 сентября в 17:30. Широкофюзеляжный самолет принадлежит одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков Sichuan Airlines, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для Пулково готовность принять столь крупный самолет станет подтверждением соответствия аэропорта специальным требованиям аэродромной инфраструктуре, техническому оснащению и подготовке сотрудников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что самый большой в истории РФ круизный лайнер прибыл во Владивосток. Круизное судно Spectrum of the Seas прибыло в Приморье из китайского Шанхая в рамках недельного круиза.