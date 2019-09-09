Самый большой в истории РФ круизный лайнер прибыл во Владивосток

На борту лайнера Spectrum of the Seas может путешествовать одновременно до пяти тысяч. Фото: instagram.com/natalya_rudd

На борту лайнера Spectrum of the Seas может путешествовать одновременно до пяти тысяч. Фото: instagram.com/natalya_rudd

Крупнейший круизный лайнер, из когда-либо заходивших в российские порты, пришвартовался у морского вокзала Владивостока.

Круизное судно Spectrum of the Seas прибыло в Приморье из китайского Шанхая в рамках недельного круиза. На морском вокзале Владивостока высадились 4,7 тысяч американских и китайских путешественников. Следующая остановка лайнера — порт в Японии, после чего судно вернется обратно в Шанхай.

Отметим, что на борту лайнера Spectrum of the Seas может путешествовать одновременно до пяти тысяч человек и более 1,5 тысяч сотрудников. Водоизмещение судна длиной в 347 метров и шириной в 41 метр составляет почти 170 тысяч тонн.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге планируют построить новый круизный паром. Администрация Санкт-Петербурга заказала пару для парома «Принцесса Анастасия». Предполагается, что лайнер будет построен к 2024 году.