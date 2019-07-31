В Петербурге планируют построить новый круизный паром

Администрация Санкт-Петербурга заказала пару для парома «Принцесса Анастасия». Предполагается, что лайнер будет построен к 2024 году.

Конкурс на создание проектной документации для строительства нового пассажирского парома в Санкт-Петербурге может быть объявлен уже в начале осени текущего года.

Ещё до начала конкурса появился первый претендент на выполнение заказа. Им стала Объединенная судостроительная компания. Согласно информации РБК, в создании проекта будет принимать участие порт «Морской фасад».

Предполагается, что новый лайнер может перевозить до 2,5 тысяч пассажиров. Куда он будет следовать пока неизвестно, но есть предположения: Калининград, Германия, Дания и Швеция.

По разным оценкам, стоимость проекта будет составлять от 9 до 12 миллиардов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что добраться из Петербурга в Хельсинки на пароме теперь можно бюджетно.