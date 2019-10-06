Пешеход оказался под колесами такси на переходе в Кудрово

Пешеход оказался под колесами такси на переходе в Кудрово
Пострадавшего откинуло на несколько метров в результате удара. Фото: vk.com

Автомобиль такси сбил человека воскресным утром 6 октября. Инцидент произошел в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Как сообщают местные жители, ставшие свидетелями инцидента, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», наезд на пешехода произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода возле дома 9 на Пражской улице. Пострадавшего откинуло на несколько метров в результате удара. Очевидцы также рассказали, что автомобиль, сбивший человека, принадлежит службе такси.

Информации от официальных источников о состоянии пешехода и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Тихвинском районе водитель совершил смертельный наезд на пешехода и уехал.

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