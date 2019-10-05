В Тихвинском районе водитель совершил смертельный наезд на пешехода и ухал

Все произошло в деревне Ганьково. Фото: Google View

Все произошло в деревне Ганьково. Фото: Google View

В Тихвинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля сбил пешехода, после чего скрылся.

Инцидент случился в пятницу, 4 сентября, у дома 1 пер. Северный дер. Ганьково. Водитель совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм на месте скончалась 61-летняя женщина.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сотрудники угрозыска занимаются розыском подозреваемого в преступлении.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». Грузовик наехал на легковушку, в результате чего оба съехали в кювет.