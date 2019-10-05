На трассе «Кола» грузовик наехал на легковушку, один водитель погиб

На трассе &#171;Кола&#187; грузовик наехал на легковушку, один водитель погиб
На месте проводится проверка. Фото: vk.com/spb_today

На 29-м километре трассы «Кола» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на стоящий на обочине легковой автомобиль.

Трагический инцидент случился сегодня утром, 5 октября. Большегруз наехал на Subaru, в результате чего оба съехали в кювет. За рулем грузовика находился 40-летний мужчина, он получил травмы средней степени тяжести. Второй 73-летний водитель скончался на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД МВД РФ по городу и области, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге угнали несколько иномарок. Общая стоимость машин составила больше 8 миллионов рублей. Полиция разыскивает злоумышленников.

"Кола" аавария смертельное ДТП
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