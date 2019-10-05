В Петербурге угнали две иномарки общей стоимостью больше 8 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, угнавших Lexus за 6,8 млн рублей и Kia стоимостью 1,7 млн рублей.

Как сообщают в полиции, оба ЧП произошли в пятницу, 4 октября. К стражам порядка с заявлением обратился водитель одной из петербургских коммерческих фирм. Корпоративный автомобиль марки Lexus, оцененный в 6,8 миллионов рублей, похитили возле дома 3/2 на Суздальском проспекте. На данный момент в полиции обсуждается вопрос возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в правоохранительные органы 4 октября обратилась женщина 45 лет, которая лишилась автомобиля KIA Optima. Похищенную в пятницу вечером иномарку пострадавшая оценила в 1,7 миллионов рублей. Злоумышленников также разыскивает полиция.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о 21-летнем нарушителе, пытавшемся угнать иномарку.