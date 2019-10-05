В приморском районе задержали 21-летнего злоумышленника, пытавшегося угнать иномарку

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в попытке угнать дорогостоящую иномарку.
Оперативники уголовного розыска задержали 21-летнего гражданина. По предварительным данным, безработный мужчина виновен в попытке украсть автомобиль Land Rover Discovery. Инцидент произошел в июле настоящего года, машина была припаркована на улице Шаврова, 11.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, иномарка принадлежит 58-летнему петербуржцу.
Уголовное дело по факту покушения на кражу возбудили в августе.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что с петербургского завода госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Сотрудник получил серьезные травмы. Обстоятельства произошедшего не сообщаются.