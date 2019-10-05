С завода на Большом Сампсониевском госпитализировали мужчину с серьезными травмами

С петербургского завода госпитализировали сотрудника в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в пятницу, 4 октября, на Большом Сампсониевском проспекте, 30.

Мужчину увезли в ближайшее медицинское учреждение в 21:30. У 41-летнего пострадавшего были серьезные травмы. Причины и обстоятельства их получения неизвестны.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb писали, что в Северной столице ищут злоумышленника, который ограбил менеджера по займам. Неизвестный вынес из помещения 30 тысяч рублей.