В Петербурге ищут злоумышленника, ограбившего менеджера по займам

В Петербурге ищут злоумышленника, ограбившего менеджера по займам
проспект Энгельса, 113. Фото: Google View

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, ограбившего сотрудника микрофинансовой организации.

Инцидент произошел в помещении на проспекте Энгельса, д. 113. Злоумышленник вошел в здание с предметом, похожим на нож. Он потребовал отдать деньги, угрожая сотруднику. В результате менеджер отдал из кассы 30 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, все произошло в пятницу вечером, 4 октября. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который похитил деньги у собственной матери. Сын отобрал у нее 2020 тыс. рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб. ограбление
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В Петербурге ищут злоумышленника, ограбившего менеджера по займам
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