Рецидивист напал на собственную мать на Богатырском проспекте

В Приморском районе Петербурга рецидивист напал на собственную мать, чтобы отобрать у нее крупную сумму денег.

Инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в одной из квартир дома №7 на Богатырском проспекте. Женщина позвонила в полицию, после чего на место оперативно прибыли стражи правопорядка. Злоумышленника задержали, а также изъяли у него похищенные деньги.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, задержанному 57 лет. Неоднократно судимый похитил у матери 220 тыс. рублей. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

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