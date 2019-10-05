Петербуржцы сфотографировали упавший в Фонтанку автокран

Сегодня утром, 5 октября, в центре Северной столицы автокран упал в реку. Со слов очевидцев, все случилось около 6:50 на набережной реки Фонтанки.

Пользователи рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что водитель вышел поправить боковое зеркало, но забыл поставить машину на ручник. В итоге автокран снес несколько секций ограждения и угодил в воду.

«Все службы спасения в данный момент работают, движение затруднено», — написал автор записи.

В комментариях пользователи пишут, что водителю удалось не только поправить зеркало, но и помыть.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машина успела залить Фонтанку соляркой. К месту прибыли службы МЧС, чтобы поднять кран из реки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о радужных разводах в Фонтанке. Петербуржцы прислали фотографии загрязненной воды.