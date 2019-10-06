Бывший грузчик похитил 134 тыс. рублей выручки и сигареты из магазина в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, ограбившего сетевой магазин, где он ранее работал грузчиком.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в субботу, 5 октября, в одном из продовольственных магазинов Приморского района в Петербурге. С заявлением в полицию пришел директор этого магазина. Он рассказал правоохранителям, что их бывший сотрудник, работавший грузчиком, пришел в магазин и, под угрозой физической расправой администратору, похитил из сейфа 134 тысячи рублей, а также несколько блоков сигарет из торгового зала. После этого он скрылся с места происшествия.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестные обчистили кассу магазина в Новом Девяткино.