В «Билайне» подтвердили утечку данных клиентов

В компании утверждают, что, несмотря на утечку, безопасности клиентов ничего не угрожает. Фото: https://pixabay.com/

В компании утверждают, что, несмотря на утечку, безопасности клиентов ничего не угрожает. Фото: https://pixabay.com/

Компания столкнулась с утечкой базы данных клиентов, которые являлись абонентами домашнего интернета ПАО «Вымпелком».

Информация, появившаяся в свободном доступе в Сети, содержит данные клиентов «Билайна» от 2017 года. Большая часть содержащихся сведений считается устаревшей. Компания подтвердила, что утечка информации действительно произошла.

Предположительно, в интернет-пространстве оказались данные 8 миллионов абонентов оператора. Однако представили «Билайн» опровергают эти данные, отмечая, что на 2019 год количество клиентов компании составляет 2,5 миллиона человек, а не восемь. В настоящее время руководство компании организовало специальный штаб, который занимается расследованием инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Билайн» обеспечивает самый быстрый мобильный интернет в Ленинградской области.