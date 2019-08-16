У Билайн самый быстрый мобильный интернет в Ленинградской области

ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) обеспечивает наибольшую скорость передачи данных к абоненту в Ленинградской области. Среднее значение, превышающее 11 Мбит/сек., зафиксировано в ходе исследования качества услуг операторов мобильной связи в Ленинградской области.

Об этом сообщил Роскомнадзор на своём официальном сайте по результатам замеров, проведенных в июне и июле 2019 года.

Исследование проводилось совместно с радиочастотной службой по методике оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Маршрут движения измерительного комплекса охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения в нескольких населенных пунктах Ленинградской области, включая города и населенные пункты Отрадное, Всеволожск, Кировск, Гатчина, Шлиссельбург, Кудрово, Сертолово, Мурино.

Сеть Билайн была модернизирована во всех 18 районах Ленинградской области в ходе масштабной программы развития в 2017-2018 гг., и на сегодняшний день 95% населения области доступны сервисы скоростного 4G интернета*. С января 2019 года в 65 областных населенных пунктах появились новые базовые станции 4G Билайн.

Модернизация позволила удовлетворить существующий спрос на услугу мобильного интернета и подготовила сеть к дальнейшему росту трафика. Особенное внимание было уделено городам и крупным населённым пунктам, а также дачным массивам, где есть высокий спрос на услугу 4G-интернета. За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в Ленинградской области вырос в два раза.

Благодаря увеличению емкости сети для голосовых услуг, был реализован проект рефарминга сети, в результате которого полоса частотного спектра в сегменте 1800 МГц для LTE была расширена до 10 МГц, что так же позволило увеличить пользовательские скорости.

*На основании внутренних данных ПАО «ВымпелКом»

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в группу компаний VEON Ltd. Международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающий своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.