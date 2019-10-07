Директор ДДТ объяснил причину остановки концерта в Петербурге

Директор музыкальной группы ДДТ Вячеслав Борюсков дал комментарий по поводу досрочного окончания концерта на «Газпром Арене» в Петербурге.

Борюсков в ответ на вопрос о причине внезапного окончания концерта объяснил, что организаторы попросили группу закончить пораньше, поскольку концерт начался позже заявленного времени и зрители рисковали не успеть на метро.

«Все было штатно, просто для нас это было неожиданно», — заявил Борюсков.

Он также добавил, что это не было обговорено заранее, а свое желание организаторы изъявили уже во время концерта.

Ранее GazetaSPb сообщала, что концерт ДДТ на «Газпром Арене» был внезапно прерван. На закрытии Synergy Global Forum в Петербурге состоялся концерт группы ДДТ. Во время выступления на стадионе внезапно включили свет.