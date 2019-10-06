Концерт ДДТ на «Газпром Арене» был внезапно прерван

На закрытии Synergy Global Forum в Петербурге состоялся концерт группы ДДТ. Во время выступления на стадионе внезапно включили свет.

Зрители концерта рассказали, что во время выступления ДДТ на стадионе неожиданно включили свет, а сотрудники начали отталкивать людей от ограждения возле сцены, сообщает Мойка78. Пока неизвестно, что послужило поводом для таких действий. Однако, несмотря на произошедшее, лидер группы Юрий Шевчук продолжил исполнение песни, а также постарался успокоить публику.

На закрытии форума также выступили Борис Гребенщиков и Вячеслав Бутусов с программами, посвященными Ленинградскому рок-клубу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шварценеггер назвал «Газпром Арену» великолепной. Шварценеггер отметил, что «Газпром Арена» — передовая, современная и обладает всеми необходимыми характеристиками.