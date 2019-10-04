Шварценеггер назвал «Газпром Арену» великолепной

Актер и политик Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями о «Газпром Арене». Стадион он посетил 4 октября как спикер Synergy Global Forum в Петербурге.

«Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика!», — сказал Шварценеггер.

Шварценеггер отметил, что «Газпром Арена» — передовая, современная и обладает всеми необходимыми характеристиками.

Напомним, в Петербург Арнольд Шварценеггер прибыл для выступления на Synergy Global Forum, который проходит 4 и 5 октября на «Газпром Арене». Голливудский актер успел осмотреть Петербург перед выступлением. Он взял обзорную экскурсию и посетил Русский музей, Казанский собор, Дворцовую площадь и Спас-на-Крови. Прогулка по городу заняла у него не более часа.

Gazeta.SPb выступает информационным партнером Synergy Global Forum.