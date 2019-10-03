Шварцнеггер осмотрел достопримечательности Петербурга

Голливудская звезда Арнольд Шварцнеггер приехал в Санкт-Петербург, чтобы выступить на бизнес-форуме Synergy Global Forum. Актер уже успел осмотреть город.

Шварцнеггер ограничился короткой прогулкой. Он решил взять обзорную экскурсию по Северной столице и посмотрел главные туристические объекты: Русский музей, Казанский собор, Дворцовую площадь и Спас-на-Крови. В общем звезда Голливуда потратил на променад не больше часа. Затем Арнольд вернулся в свой номер в отеле.

Актеру нужно отдохнуть перед завтрашним масштабным выступлением на стадионе «Газпром Арена», которое пройдет в рамках бизнес-форума Synergy Global Forum. Он продлится два дня: 4 и 5 октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на время проведения бизнес-форума движение на Крестовском острове будет ограничено.