Шварцнеггер осмотрел достопримечательности Петербурга

Шварцнеггер осмотрел достопримечательности Петербурга
На форуме звезда поделится своей историей успеха. Фото: Instagram

Голливудская звезда Арнольд Шварцнеггер приехал в Санкт-Петербург, чтобы выступить на бизнес-форуме Synergy Global Forum. Актер уже успел осмотреть город.

Шварцнеггер ограничился короткой прогулкой. Он решил взять обзорную экскурсию по Северной столице и посмотрел главные туристические объекты: Русский музей, Казанский собор, Дворцовую площадь и Спас-на-Крови. В общем звезда Голливуда потратил на променад не больше часа. Затем Арнольд вернулся в свой номер в отеле.

Актеру нужно отдохнуть перед завтрашним масштабным выступлением на стадионе «Газпром Арена», которое пройдет в рамках бизнес-форума Synergy Global Forum. Он продлится два дня: 4 и 5 октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на время проведения бизнес-форума движение на Крестовском острове будет ограничено.

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