Бизнес-форум ограничит автомобильное движение в Петербурге

Мероприятие Synergy Global Forum пройдет на «Газпром Арене» 4 и 5 октября. Гостем мероприятия будет знаменитый актер Арнольд Шварцнеггер.

Проведение форума скажется на транспортном движении Северной столицы. Сложности могут возникнуть у водителей в Приморском и Петроградском районах. Об ограничениях сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На сутки, с 00:00 4 октября до 00:00 5 октября будет перекрыто движение по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту и по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге. Помимо этого, будет недоступен проезд по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге. Автомобилисты не смогут воспользоваться проездом по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной дороге, Теннисной аллее.

4 и 5 октября с 10:00 до 23:30 закроют проезд по улице Рюхина по направлению от дома No1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Также, в эти даты с 20:00 до полуночи у водителей не получится проехать по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Кудрово и проспектом Большевиков запустят автобусный маршрут.