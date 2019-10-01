Кудровский проезд откроют для автобусов

По дороге, соединяющей Кудрово и проспект Большевиков, пустят маршрут общественного транспорта.

Через железнодорожный переезд планируют запустить регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. Такой вывод позволило сделать обследование предполагаемой маршрутной трассы, проведенное совместно с активистами Кудрово, дорожной полицией и представителями Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Однако пути следования в Кудрово и обратно будут различаться. От станции метро «Улица Дыбенко» транспорт пойдет по улице Дыбенко, затем по Искровскому проспекту, после свернет на улицу Тельмана и выйдет на проспект Большевиков, а потом через Кудровский проезд окажется на проспекте Строителей и Пражской улице. В противоположном направлении автобусы будут следовать по Пражской улице, затем по Европейскому проспекту и проспекту Строителей, а после через Кудровский проезд попадут на проспект Большевиков, прямо к станции метро «Улица Дыбенко».

Ранее Gazeta.SPb сообщала об обсуждении проекта строительства станции метро «Кудрово».