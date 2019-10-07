Названы лидирующие по зарплате города в России

Самая высокая средняя зарплата наблюдается у жителей Москвы - 96,9 тысяч рублей. Фото: pixabay

Самая высокая средняя зарплата наблюдается у жителей Москвы - 96,9 тысяч рублей. Фото: pixabay

Специалисты составили список городов, у жителей которых наиболее высокий уровень зарплат. Петербург занял седьмую строчку рейтинга.

Уровень зарплат исследовался специалистами РИА Новости в ста крупных городах России. Рейтинг был составлен с учетом средней зарплаты за первое полугодие этого года, а также соотношения ежемесячной зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора.

Лидером списка стала Москва, жители которой зарабатывают в среднем 96,9 тысяч рублей. На эту сумму горожане могут приобрести 3,83 величины потребительского набора. Второе место занял Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей). Тройку замыкает Салехард (88 тысяч рублей).

Петербург занял седьмое место с зарплатой размером в 63,8 тысячи рублей.

Последние места в рейтинге заняли Шахты, Черкесск, и Элиста, где средний заработок местных жителей не превышает 27,1 тысячи рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что россияне рассказали, какая зарплата нужна для счастья.