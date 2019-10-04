Россияне рассказали, какая зарплата нужна для счастья

Мнения россиян разделились, однако большинство назвали цифру больше 100 тысяч в месяц. Фото: Pixabay

Мнения россиян разделились, однако большинство назвали цифру больше 100 тысяч в месяц. Фото: Pixabay

После проведенного опроса выяснилось, что среднестатистический россиянин будет счастлив, получая 161 тысячу рублей в месяц.

Жителям России в среднем для счастья достаточно зарабатывать 161 тысячу рублей каждый месяц, чтобы ощущать себя счастливо, стало известно из исследования, опубликованного агрегатором по поиску работы Superjob. Для анализа были опрошены 2,5 тысячи человек по всех стране, сообщает PiterTV.

Так, у мужчин необходимый для счастья доход почти на треть превышает запросы большинства женщин: у первых это в среднем 181 тысяча, у вторых — 138.

Самые большие запросы у жителей Москвы, им для счастья нужно 212 тысяч в месяц. В список самых прихотливых попали также Владивосток и Ростов-на-Дону.

Самые скромные пожелания к заработной плате у жителей Липецка, Кирова и Оренбурга: 124, 120 и 115 тысяч рублей соответственно.

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