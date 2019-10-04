Полиция выясняет причину таинственной смерти матери с сыном на Шотмана

Полиция выясняет причину таинственной смерти матери с сыном на Шотмана
Предполагаемая причина смерти: веселящий газ из шаров. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты по судмедэкспертизе пытаются понять, связана ли смерть с веселящим газом.

Следственный комитет проводит расследование, чтобы выяснить причину таинственной гибели мужчины и женщины, сына и матери. Их тела были найдены в съемной квартире по улице Шотмана.

Известно, что в комнате рядом с умершими были обнаружены шарики с веселящим газом. Оба погибших выглядели нарядно: на женщине было яркое красное платье, а на мужчине парадный костюм. Ей был 41 год, а сыну 22 года. Тела также исследую судмедэксперты.

Мать и сын приезжие, в начале сентября они перебрались в Петербург из Владимирской области и стали жить на съемной квартире. Через месяц соседи почувствовали странный запах и связались с хозяйкой жилья. Арендодательница приехала на место, открыла квартиру, а там она увидела трупы.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Дмитрия Зарубина признали невиновным в создании преступной группировки.

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Полиция выясняет причину таинственной смерти матери с сыном на Шотмана
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