Владельца бутиков Зарубина признали невиновным в организации преступной группы

Суд Петербурга признал предпринимателя невиновным по этой статье, однако на свободу Зарубина не выпустили.

Бизнесмен Дмитрий Зарубин признан невиновным в организации преступной группировки и участии в ней. Помимо него по главному эпизоду оправдали еще 17 обвиняемых. Четверых отпустили, сняв с них все обвинения. Шесть человек осуждены условно. Оставшиеся семь получили реальные сроки от 7,5 до 8,5 лет заключения в колонии.

Зарубина же осудили по двум эпизодам и приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима. Оба эпизода связаны с невыплатой таможенный платежей, сообщает PiterTV.

Напомним, что предприниматель Дмитрий Зарубин в 2014 — 2015 года занимался нелегальным провозом товаров через российскую границу. Так, он маскировал товар под дешевые строительные материалы, на самом же деле провозил дорогую электротехнику. Общая сумма долга его перед государством составляет 650 млн рублей.

Зарубин был арестован в 2015 году, обвинение требовало осудить мошенника на 20 лет тюремного заключения, а сообщников на срок от 7 до 17 лет.

Ранее GazetaSPB сообщила, что жители Петроградки жалуются на массовую эвакуацию.