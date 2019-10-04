Жители Петроградки пожаловались на массовую эвакуацию

Петербуржцы, проживающие в этом районе, рассказали, что регулярно полиция устраивает «рейд» на поиск нарушителей правил парковки.

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на массовую эвакуацию автомобилей на всем Петроградском районе, сообщает PiterTV.

Местные жители сообщили, что помимо обычных авто, представители ГИБДД также конфисковали машины с инвалидных мест.

Сотрудники ГИБДД подтвердили вчерашнюю проверку на нарушение прав парковки. Но также в ведомстве отметили, что места для инвалидов остались нетронутыми, а автомобили с них могли быть изъяты только в случае нарушений.

Также работники ведомства подчеркнули, что подобные мероприятия станут регулярными — власть намерена приучить горожан к порядку. А помогут в этом, по их словам, наказания за совершенные правонарушения.

Напомним, что на Петроградке водители часто паркуют автомобили вторым рядом или оставляют их на местах для общественного транспорта, что нередко серьезно затрудняет движение.

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