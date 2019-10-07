Сестра Марка Цукерберга попробовала водку в Петербурге

Сестра Марка Цукерберга попробовала водку в Петербурге
Рэнди Цукерберг поделилась своими впечатлениями за последние несколько дней в Петербурге. Фото: Instagram

Сестра основателя Facebook Марка Цукерберга Рэнди Цукерберг рассказала на своей странице в Instagram о своей поездке в Петербург, целью которой стало выступление на Synergy Global Forum.

Рэнди Цукерберг поделилась своими впечатлениями за последние несколько дней в Петербурге и рассказала о первом в своей жизни выступлении перед многотысячной публикой на Synergy Global Forum.

Кроме того, девушка поделилась фотографиями с прогулок по Эрмитажу, Дворцовой площади, возле Спаса на Крови и Большой хоральной синагоги. Посещение России не обошлось и без традиционных посиделок с русской водкой и солеными огурцами.

Фото: Instagram

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шварценеггер назвал «Газпром Арену» великолепной.

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