В Петербурге мужчина 9 раз купил пиво и продукты на фальшивые купюры

Приморский районный суд вынес приговор по делу Кирилла Митрофанова. Мужчина девять раз расплатился фальшивыми купюрами в продуктовых и пивных магазинах.

Суд признал его виновным по статье «изготовление или сбыт поддельных денег». Митрофанов приговорен к 4 годам лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Митрофанов приобрел поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей. Фальшивыми деньгами 22 июня 2019 года он расплатился в девяти магазинах. В том числе, в магазинах разливного пива «Гостпиво» и «Лит.Ра» и в продуктовых «2 Шага» и «Продукты 24».

Свою вину мужчина признал.

Примечательно, что 26 августа Митрофанов был осужден Василеостровским районным судом за пять аналогичных преступлений. Его приговорили к трем годам условно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных купюр.