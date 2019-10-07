Иномарка влетела в стоящую на обочине легковушку с пассажиркой на трассе «Нарва»

Иномарка влетела в стоящую на обочине легковушку с пассажиркой на трассе &#171;Нарва&#187;
Автомобили серьезно пострадали. Фото: vk.com/dorinspb

В Волосовском районе на 77-м километре автодороги «Нарва» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Все случилось сегодня утром, 7 октября. 22-летний водитель, управляющий автомобилем Volkswagen, влетел в припаркованный Renault Fluence. В результате наезда пострадали пассажиры Volkswagen 22 и 24 лет. Также пострадала 64-летняя пассажирка второго автомобиля. Все получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по факту произошедшего проводится проверка. Причина столкновения устанавливается.

Причина ДТП устанавливается. Фото: vk.com/dorinspb

Ранее в GazetaSPb сообщали об еще одном ДТП на трассе «Нарва». Микроавтобус с российскими туристами выехал с проезжей части и улетел в кювет. Есть пострадавшие.

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