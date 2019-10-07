На трассе «Нарва» микроавтобус с туристами улетел в кювет

В Волосовском районе Ленобласти опрокинулась маршрутка, курсирующая между Прибалтикой и Нижним Новгородом. Транспортное средство съехало в кювет на федеральной трассе.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 7 октября, на 89 километре трассы «Нарва» в районе деревни Зимитицы.

Как сообщает издание 47news, все произошло около 8 утра. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять человек. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении автомобилей Skoda. Машины временно заблокировали проезд трамваям. Иномарки получили незначительные повреждения.