Две иномарки Skoda остановили движение трамваев на Маршала Говора

Две иномарки Skoda остановили движение трамваев на Маршала Говора
Причина ДТП не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями марками Skoda. Иномарки «встретились» сегодня утром, 7 октября, на повороте с улицы Маршала Говорова в Огородный переулок.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники аварии получили незначительные повреждения, однако ДТП перекрыло движение трамваев от улицы Трефолева.

Водители вышли из иномарок и ждут сотрудников ДПС. Другие подробности инцидента не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации школьницы в Выборсгком районе Ленобласти. У девочки диагностировали токсическое отравление.

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