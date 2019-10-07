Две иномарки Skoda остановили движение трамваев на Маршала Говора

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями марками Skoda. Иномарки «встретились» сегодня утром, 7 октября, на повороте с улицы Маршала Говорова в Огородный переулок.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники аварии получили незначительные повреждения, однако ДТП перекрыло движение трамваев от улицы Трефолева.

Водители вышли из иномарок и ждут сотрудников ДПС. Другие подробности инцидента не приводится.

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