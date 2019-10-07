Школьница выпила «сок», после чего ее госпитализировали с токсическим отравлением в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Ленобласти проводят проверку по факту отравления школьницы.

Инцидент случился в субботу, 5 октября, в парке Каменногорска. Две несовершеннолетние девочки выпили спиртное, после чего одной из них стало плохо. На место вызвали скорую помощь, 13-летнюю школьницу в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленобласти, пострадавшая находится в больнице Светогорска. Врачи диагностировали у нее токсическое отравление. Со слов девочки, она выпила сок.

По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время полиция устанавливает, что пили девочки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о побеге школьницы в Петербурге. Девочка сбежала от побоев матери.