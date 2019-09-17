В Петербурге школьница сбежала от материнских побоев

К полицейскому на станции метро «Ломоносовская» в Невском районе Петербурга обратилась 13-летняя школьница. Девочка сообщила, что сбежала из дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, о помощи правоохранителей школьница попросила 16 сентября. Она уверяет, что дома её избивает мать. Женщина, по словам девочки, постоянно кричит и поднимает на неё руку.

Потерпевшую осмотрели медики скорой помощи. Школьница пожаловалась на боль в ноге.

Информация передана в правоохранительные органы для проверки. Ребенка забрал отец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге нашли сбежавшего из дома 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из поселка Отрадное в Ленинградской области и самостоятельно добрался до города. В Петербурге он познакомился со сверстниками и отправился к ним домой. Мальчика нашли спустя два дня.