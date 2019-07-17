В Петербурге нашелся сбежавший из дома мальчик из Отрадного

Мать подростка рассказала, что около полудня, когда родители спали, мальчик вылез через окно и уехал на своем велосипеде. Фото: pixabay
Мать подростка рассказала, что около полудня, когда родители спали, мальчик вылез через окно и уехал на своем велосипеде. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего 15 июля из дома в поселке Отрадное Приозерского района.

16 июля, ближе к ночи, в Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции нашли 12-летнего жителя поселка Отрадное в Ленобласти, сбежавшего из дома двумя днями ранее, 15 июля. Как оказалось, ребенок смог добраться до Петербурга, где познакомился со своим сверстником, который пригласил его в гости к себе домой.

Беглец нашелся благодаря отцу городского мальчика, который узнал мальчика по ориентировке, расклеенной на улице волонтерами. В поисках мальчика участвовали около 40 сотрудников полиции, несколько человек из райотдела СК и не менее 20 волонтеров.

Ребенок считался пропавшим с 15 июля, когда его родители обратились в полицию. Мать подростка рассказала, что около полудня, когда родители спали, мальчик вылез через окно и уехал на своем велосипеде, при этом не взяв с собой мобильного телефона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 16-летний петербуржец забрал из дома 90 тысяч рублей и пропал.

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