В Кронштадте нашли пушки, похищенные год назад с Северного форта

В заброшенной промзоне Кронштадта нашли три пушки XIX века. Старинные орудия исчезли год назад с ограды Северного форта №6.

Исторические пушки обнаружил один из местных жителей. Мужчина обратился в дежурную часть полиции и рассказал о находке. В промзону для осмотра пушек 7 октября прибыли представители правоохранительных органов, пишет «Фонтанка».

О краже пушечных стволов в октябре 2018 года рассказал активист Ларион Топчий. Он сообщил, что видел, как пушки выломали и сложили на причале для вывоза. Всего с территории Северного форта №6 вывезли около тонны предметов XIX века. Для демонтажа вандалы использовали тяжелую технику.

После набега вандалов полиция возбудила уголовное дело по статье «кража». За фортом установили круглосуточную охрану, было утверждено охранное обязательство. Проверку по факту произошедшего организовала прокуратура.