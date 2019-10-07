Черчесов считает матч против сборной Шотландии определяющим

Главный тренер сборной напомнил, что уже через несколько дней станет известно, получил ли команда путевку на ЧЕ-2020.

Своим мнением спортивный специалист Станислав Черчесов поделился сегодня, 7 октября. Слова тренера цитирует ТАСС. Он заявил, что сборная России каждый раз находится в ожидании очередной игры. Сейчас несколько футболистов тренируются по индивидуальной программе и непонятно, как они себя чувствуют и будут ли принимать участие в ближайших матчах. Уже 10 октября россиянам предстоит выйти на поле против сборной Шотландии – Черчесов отметил важность этой игры.

«Для нас будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в «Лужниках «,

— поделился главный тренер национальной команды.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Черчесов порассуждал о возвращении Кокорина в сборную России. Игрок должен доказать то, что достоин этого – в первую очередь демонстрацией своего мастерства. Так что все в руках Кокорина.