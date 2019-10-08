Производство крафтового пива в России оказалось под угрозой запрета

Некоторые сорта крафтового пива, по мнению Росстандарта, можно отнести к контрафакту. Фото: pixabay

Некоторые сорта крафтового пива, по мнению Росстандарта, можно отнести к контрафакту. Фото: pixabay

В Росстандарте рассказали, что к запрету производства отечественного крафтового пива может привести принятие нового регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции.

Новый регламент Евразийского экономического союза вступит в силу с 2021 года. Отмечается, что в нем не предусмотрено производство крафтового пива. Такое пиво может иметь разные вкусы и цвета, а его изготовление возможно по разным рецептам с применением различных технологий, сообщает RT.

Как считает Росстандарт, некоторые сорта крафтового пива, производство которого происходит в частных компания, можно отнести к контрафакту. Именно по этой причине крафтовое пиво остается без разработанных для него норм ГОСТа.

Кроме того, новый регламент ЕАЭС предусматривает изменение в составе бутылочного пива. Так, пивом будет считаться лишь тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и всего 2% сахаросодержащих продуктов.

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