Неизвестные обчистили магазин на Малом проспекте П.С. в Петербурге

Неизвестные обчистили магазин на Малом проспекте П.С. в Петербурге
Злоумышленник разыскивается. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на магазин в Петроградском районе.

О разбойном нападении в полицию заявила 65-летняя продавец, она сообщила правоохранителям, что в одном из магазинов на Малом проспекте Петроградской стороны неизвестный начал угрожать ножом сотруднику и забрал из кассы 13 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские приняли все необходимые меры к розыску и задержанию преступников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бывший грузчик похитил 134 тыс. рублей выручки и сигареты из магазина в Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, ограбившего сетевой магазин, где он ранее работал грузчиком.

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