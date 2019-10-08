Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%.

Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

«Да, плановая индексация», — заявил Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату на 4, 3% президенту и председателю правительства страны.

Согласно документу, повышение произошло с 1 октября 2019 года.

Кроме того, эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета РФ, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, а также Генпрокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.

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