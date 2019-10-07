Путин увеличил зарплату себе и Медведеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату на 4, 3% президенту и председателю правительства страны.

Согласно документу, повышение произошло с 1 октября 2019 года.

Кроме того, эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета РФ, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, а также Генпрокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных. России минимальная зарплата соответствует прожиточному минимуму — более 11 тысяч рублей. Если человек получает меньше, то это предмет для разбирательства контролирующих органов заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 2019.