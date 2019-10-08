В Ленобласти разыскивают застреливших лося браконьеров

В Ленобласти разыскивают двух браконьеров, которые застрелили крупного лося, а потом скрылись с места преступления.

Охотники, у которых есть лицензия, сообщили в охотнадзор, что недалеко от деревни Петровская двое мужчин убили крупного лося.

Браконьеры уже принялись к разделыванию убитого животного, когда появился инспектор охотнадзора. Увидев его, злоумышленники сбежали.

На месте происшествия остались только ножи, рации, навигаторы, ошейники с GPS-навигаторами и половина убитого лося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Лодейнопольском районе Ленинградской области неизвестные браконьеры убили двух лосей.