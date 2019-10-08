На Руставели грузовик врезался в столб и оборвал провода

На пересечении Суздальского и Гражданского проспектов грузовик попал в ДТП.
Как сообщают очевидцы, грузовик марки Mercedes-Benz влетел в фонарные столб.
В соцсети появились фотографии происшествия.
«Грузовик впечатался в столбик и оборвал провода на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».
На месте ДТП работают аварийные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасателям пришлось вырезать пострадавших из автомобиля после ДТП на Товарищеском проспекте.