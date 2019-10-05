Спасателям пришлось вырезать пострадавших из автомобиля после ДТП на Товарищеском проспекте

Сотрудники МЧС России вырезали пострадавших из автомобиля Lada после ДТП на пересечении улиц Коллонтай и Товарищеского проспекта в Невском районе Петербурга.

К ликвидации последствий ДТП привлекались десять человек и две единицы техники, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки произошло около 20:25 на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров легковушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Днем 4 октября на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе в Петродворцовом районе Петербурга автомобиль врезался в маршрутку. На месте происшествия прибыли сотрудники МЧС России и скорая.