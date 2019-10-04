Автомобиль врезался в маршрутку в Петергофе. На место ДТП прибыли скорая и сотрудники МЧС

В Петергофе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.
Днем 4 октября на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе в Петродворцовом районе Петербурга автомобиль врезался в маршрутку.
На месте происшествия прибыли сотрудники МЧС России и скорая.
«В Петергофе легковушка влетела в маршрутку. Пожарные и Скорая на месте», — сообщили очевидцы в соцсетях.
Информация о пострадавших уточнятся. Причины аварии устанавливаются.
Судя по кадрам, в результате столкновения с маршруткой у легкового автомобиля поврежден передний бампер.
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