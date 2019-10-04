Автомобиль врезался в маршрутку в Петергофе. На место ДТП прибыли скорая и сотрудники МЧС

О пострадавших не сообщается. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

О пострадавших не сообщается. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петергофе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

Днем 4 октября на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе в Петродворцовом районе Петербурга автомобиль врезался в маршрутку.

На месте происшествия прибыли сотрудники МЧС России и скорая.

«В Петергофе легковушка влетела в маршрутку. Пожарные и Скорая на месте», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация о пострадавших уточнятся. Причины аварии устанавливаются.

Судя по кадрам, в результате столкновения с маршруткой у легкового автомобиля поврежден передний бампер.

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